В больнице умер украинский военный, который 6 сентября подорвался на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области.

Об этом сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

«Матрос Волков Руслан Михайлович – огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216. 04.01.2000 года рождения. Умер 07.09.2020 года в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время взрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области», - говорится в сообщении.

Ранее умер первый военнослужащий, пострадавший в результате подрыва автомобильной разливочной станции АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское.