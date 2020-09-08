Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области, в результате подрыва на ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование.
Об этом сообщило оперативно-тактическое командование группировки «Восток».
Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
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