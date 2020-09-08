Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.

«Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину», - написал он в Facebook.

«Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу.

Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за его жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко», - добавил Геращенко.

Напомним, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова перестала выходить на связь в понедельник утром. Случайная свидетельница рассказала, что политика задержали мужчины в штатском и в масках, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Сообщалось, что Кравцов и секретарь совета Родненков поехали к Колесниковой домой и тоже перестали выходить на связь. В совете предположили, что всех троих задержали.

В милиции Минска заявили, что не в курсе задержаний Колесниковой и ее соратников. Родственники Колесниковой подали в МВД заявление о ее исчезновении, в милиции вечером в понедельник сказали, что начали ее разыскивать.

Позже СМИ сообщили, что пропавшие в понедельник в Минске члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Беларуси и сейчас находятся в Украине,

Всех троих на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

«Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну», - сказал источник.

Он также допустил, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.