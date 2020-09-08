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Полиция устанавливает обстоятельства избиения бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Сегодня около 12 часов в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух», – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. «Предварительно установлено, что пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных сотрудников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения», – сказано в сообщении.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, по обстоятельствам совершения правонарушения.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. Унего сломана рука и ключица, угрозы жизни нет.
ForUm

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