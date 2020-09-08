Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине.

Об этом они сказали на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном (Родненковым - ред.) такие вопросы обсудить», - сказал Кравцов.

Родненков добавил: «Ну пока что у нас таких планов нет».

Они также предположили, что белорусский оппозиционер Мария Колесникова сейчас, скорее всего, находится в Комитете государственной безопасности Беларуси. «На нее там осуществляют колоссальное давление уже сутки. Я бы никому не пожелал быть на ее месте, мы призываем всех белорусов поддержать Марию всеми возможными законными способами», - сказал Родненков.

Напомним, в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.