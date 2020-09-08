также в разделеПротесты
Более 80 шахтеров в Кривом Роге устроили «подземную» акцию протеста 17
Предприниматели пришли митинговать под Кабмин 34
Нацкорпус призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по земле 98
Под Радой проходит акция против введения рынка земли 43
В Ивано-Франковске 7 студентов отравились в местном кафе 33
В центре Киева продолжаются акции протеста 72
Под Радой снова проходит митинг 76
По факту столкновений под Радой завели уголовное дело 72
Полиция отпустила всех задержанных под Радой 31
В результате столкновений под ВР пострадали 17 полицейских, задержаны 26 человек 66
Во время столкновений под ВР пострадал митингующий 70
В центре Киева – стычки между полицией и протестующими 123
Под Радой митингуют против продажи земли 64
В Харькове, Днипре и Кривом Роге прошли акции «Нет капитуляции» 127
В центре Киева проходит акция «Нет капитуляции» 192
Под КСУ проходит митинг против отмены закона о декоммунизации 88
Московский Патриархат утвердил рекомендации для священников по работе с неформальной молодежью 66
На Днепропетровщине 14-летний мальчик выстрелил в голову 7-летнему брату 105

В подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника, сообщил глава Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«90 горняков шахты «Гвардейская», 60 горняков шахты «Терновская», 214 горняков шахты «Батькивщина» объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков шахты предприятия «Жовтнева – Октябрьская», которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда», - написал он в Facebook.

С других предприятий Кривого Рога, региона сообщают о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами, объявить «итальянскую забастовку».

«Шахта «Терновская» стала в семь утра, администрация не пустила в шахту первую смену - все эти работники говорят, что поддержат коллег протестом на площади возле админздания КЖРК», - сообщил Волынец.

Сегодня в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что у работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги