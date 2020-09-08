В подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника, сообщил глава Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«90 горняков шахты «Гвардейская», 60 горняков шахты «Терновская», 214 горняков шахты «Батькивщина» объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков шахты предприятия «Жовтнева – Октябрьская», которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда», - написал он в Facebook.

С других предприятий Кривого Рога, региона сообщают о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами, объявить «итальянскую забастовку».

«Шахта «Терновская» стала в семь утра, администрация не пустила в шахту первую смену - все эти работники говорят, что поддержат коллег протестом на площади возле админздания КЖРК», - сообщил Волынец.

Сегодня в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что у работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей.