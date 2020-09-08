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Правоохранители будут жестко реагировать на все попытки построения «предвыборных сетей», на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения предвыборной кампании. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова в связи с началом избирательной кампании перед местными выборами, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«В Украине официально началась избирательная кампания, стартовали местные выборы. Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах», – отметил он.

Министр предупредил кандидатов, что у МВД достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. «Мы будем жестко реагировать на все попытки построения «предвыборных сетей», на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения! К сожалению, информация о таких попытках у нас уже появляется», – подчеркнул Аваков.

По его словам, МВД тесно сотрудничает с Центральной избирательной комиссией и нашим традиционным партнером «Гражданской сетью «Опора», которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения.

Министр также сообщил, что в Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения. «Поэтому, если у вас есть информация о нарушениях избирательного процесса - вам надо обратиться по телефону: 044-254-97-56», – отметил он.

«И еще одна очень важная тема. Эти выборы проходят в условиях пандемии COVID-19 и карантина, поэтому прошу кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий и не рисковать здоровьем своих избирателей. Ни одна партия и ни один кандидат не получит преференций от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав. Давайте проведем эту кампанию, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, - четко, чисто и честно! Честная кампания - залог честного результата. Честный результат - стабильное и успешное общество», – подытожил Аваков.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут проводиться по новой избирательной системе.

5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов 2020.
ForUm

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