Общественный вещатель объявил представителя Украины на Детском песенном конкурсе «Евровидение-2020». Победителем Национального отбора стал Александр Балабанов с песней «Открывай», сообщили ForUm’у в пресс-службе Суспільного.
Победителя среди 11 финалистов определили по результатам оценки жюри и онлайн-голосования. Свои голоса жюри отдало публично, опубликовав сообщения в инстаграме:
Джамала отдала свой голос за Ярослава Политова;
Алина Паш, Тарас Тополя, Руслана Хазипова, Дмитрий Шуров, Тимур Мирошниченко выбрали Александра Балабанова;
Лариса Клюевская и Любовь Морозова проголосовали за Елену Усенко
По результатам онлайн-голосования 1 балл получила Даниела Шапочникова.
В пятерку вошли:
Даниела Шапочникова - 39,98%;
Елена Усенко - 16,61%;
Ярослав Политов - 14,27%;
Александр Балабанов - 12,6%;
Анжелина Макфарлейн - 3,6%.
Александр Балабанов (14 лет) родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства, уже в четыре года посещал детский коллектив из народного пения. В восемь с родителями переезжает в Киев, где начинает учиться эстрадному вокалу и поступает в школу искусств на музыкальное отделение. Свободно говорит по-английски и изучает немецкий и турецкий. Александр – победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.
Напомним, Детский песенный конкурс «Евровидение-2020» состоится 29 ноября в Варшаве (Польша).
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