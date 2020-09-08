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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что он не может агитировать за кандидатов от «Слуги народа» на местных выборах.

Во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область, отвечая на вопрос о том, почему в мэры Сум была выдвинута народный депутат от партии «Слуга народа» Татьяна Рябуха, Зеленский сказал: «Победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, и видят ли вообще городской головой, нравится ли им программа. Я желаю успеха, но это выбор только народа Украины. Вам жить в Сумах, и вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? Я не могу ни за кого агитировать, и, честно говоря, это не является справедливым, чтобы я агитировал», передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что ему, конечно, не все равно, кого выдвигают в мэры городов, на глав ОТГ от «Слуги народа». «Все считают, что это сильный человек. Она знает это место, патриот Сумщины», - отметил он.

Напомним, по данным КИУ, Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию «Слуга народа». 
ForUm

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