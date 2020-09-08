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В Украине уровень заболеваемости COVID-19 в августе вырос почти вдвое по сравнению с июлем. Также в прошлом месяце были госпитализированы 34% больных, у которых обнаружен коронавирус.

Об этом во время брифинга проинформировала директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Татьяна Бойко, сообщает Укринформ.

«Общий уровень заболеваемости COVID-19 в августе вырос почти в два раза по сравнению с июлем. В августе заболели 53 тысячи человек, в то время как в июле - 28 тысяч. В августе по сравнению с июлем и на 60% увеличилось количество госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью», - сказала Бойко.

Однако, по ее словам, доля госпитализированных пациентов от общего количества больных уменьшилась в августе на 5%, если в июле были госпитализированы 39% больных пациентов, то в августе - 34%. Доля пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 16-17%. "Самая большая загруженность коек для пациентов с COVID-19 (в августе, - ред.) была в больницах Одесской, Закарпатской и Львовской областей», - добавила Бойко.

По ее словам, в целом за апрель-август в медучреждения были госпитализированы 48 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью, из них около 17% получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

Кроме того, Бойко подчеркнула, что лечение пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях в стационарных условиях является бесплатным для пациентов.

Она рассказала, что НСЗУ выплатила почти 3,5 млрд гривен медицинским учреждениям за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле.

В Украине по состоянию на 8 сентября лабораторно подтверждены 140 479 случаев коронавируса, за минувшие сутки зафиксировано 2411 случаев.
ForUm

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