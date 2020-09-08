Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на посольство Украины в Минске.

На вопрос, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска, посол ответил: «Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами «поставлены на паузу». В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России».

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины впервые в истории вызвало своего посла в Беларуси в Киев на консультации «для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности».

Он напомнил, что Беларусь передала 32 из 33 задержанных «вагнеривцив» в Россию, несмотря на наличие «всех правовых и моральных оснований передать их Украине», а Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси».

О том, что Украина заморозила контакты с официальным Минском, Кулеба сообщил в конце августа. Украинская сторона, по его словам, планирует возобновить отношения, если это перестанет нести моральные и репутационные потери для официального Киева.

Он также сообщил, что Украина присоединилась к заявлению Евросоюза о ситуации в Беларуси значительно раньше, чем об этом стало известно украинским журналистам. В этом заявлении от 11 августа ЕС предупредил о «глубоком пересмотре» отношений с Минском и возможности санкций. В Европейском союзе заявили также, что выборы президента Беларуси не были «ни свободными, ни честными».

В МИД Беларуси ответили, что Минск не ставил «диалог с Украиной на так называемую «паузу» - это не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, по ее старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, в который готова Украина и ее дружественной и братской нам народ».