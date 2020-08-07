Украинская власть не устанет стремиться к миру и возвращению наших людей и территории, ведь этого хочет весь украинский народ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения операции объединенных сил.

Луцк и Тернополь будут переведены из «красной зоны» в «оранжевую» и «желтую» соответственно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Министерство юстиции США 6 августа подало два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из Приватбанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

В отеле «Минск» в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала «Настоящее Время» – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

Оккупированные РФ Крым и Донбасс не вернутся под контроль украинского правительства в ближайшее время, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко.

Украина надеется, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будет окончательно согласован список для взаимного освобождения лиц, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса. Такое согласование возможно в течение нескольких недель, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочей поездки на Донбасс.

По состоянию на утро 7 августа в Украине выявлено 1453 инфицированных COVID-19.

Совет Национального банка Украины назначил заместителем председателя Национального банка Алексея Шабана.

Беларусь выдаст Украине задержанных под Минском бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в случае доказательства Киевом их причастности к преступлениям на Донбассе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Гордону.

В порту «Пивденный» хранится аммиачная селитра объемом 9600 тонн на причалах №1,2 порта, сообщает Администрация морских портов Украины.

По состоянию на 1 августа 2020 международные резервы Украины составили 28 802,4 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1%.