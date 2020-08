Министерство юстиции США 6 августа подало два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из Приватбанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

«В жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие Приватбанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, и банк был национализирован», – говорится в пресс-релизе Минюста США, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, экс-владельцев Приватбанка обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались.

Подозрения также сделаны в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова – Мордехая Корфа (Mordechai Korf) и Уриэля Лабера (Uriel Laber), которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования. «Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около $70 млн», – говорится в релизе.

Согласно ему, подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США, а управление по международным делам Минюстиции оказало существенную помощь в расследовании.

Как сообщалось, в мае 2018 года Приватбанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 (все в форме LLC) и Optima International of Miami, Inc.