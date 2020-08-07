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Оккупированные РФ Крым и Донбасс не вернутся под контроль украинского правительства в ближайшее время, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос журналиста, вернет ли Россия Крым «при нашей жизни», Лукашенко заявил: «Конечно, нет».

«С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события», - сказал президент Беларуси.
ForUm

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