Украинская власть не устанет стремиться к миру и возвращению наших людей и территории, ведь этого хочет весь украинский народ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения операции объединенных сил, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он рассказал, что достижение мира является залогом экономического роста государства и улучшение качества жизни каждого украинского.

«Никто ничего не собирается сдавать, у нас сильная, мощная армия. Уважаем ее, поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы они возвращались живыми», - сказал президент.

Представитель Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения Андрей Ординович подтвердил, что несмотря на отдельные провокации со стороны боевиков за время перемирия настроение у украинских военных - положительное и боевое. Они готовы и дальше выполнять задачи, которые поставит военно-политическое руководство государства.

«Общаясь с ними, я бы сказал так: все настроены на то, чтобы защитить государство и получить мир как можно скорее», - отметил он.

Отдельно Зеленский посетил прифронтовую Марьинку Донецкой области и пообщался с ее жителями. Они рассказали, что при отсутствии боевых действий город постепенно оживает: возвращаются люди с детьми, многие местные жители начинают ремонтировать жилье. При этом люди пожаловались на отсутствие газо- и водоснабжения.

Председатель Донецкой облгосадминистрации и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко пообещал, что с наступлением мира в городе появится возможность безопасно начать строительные работы для решения этой проблемы. Он уточнил, что при таких условиях газ и вода могут появиться в течение полугода.

Дополнительно Владимир Зеленский обратился к руководству региона и города с просьбой как можно скорее начать восстановление инфраструктуры Марьинки, в частности дорог.

Президент подчеркнул, что одним из путей к миру параллельно с переговорами в рамках нормандского и минского форматов является постоянное и настойчивое укрепление наших Вооруженных сил.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе.