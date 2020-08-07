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Украина надеется, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будет окончательно согласован список для взаимного освобождения лиц, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса. Такое согласование возможно в течение нескольких недель, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочей поездки на Донбасс.

«Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену», - отметил Ермак.

По его словам, Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

«Также этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен», - отметил Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса Президента напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму, сына которого, к сожалению, нашли мертвым.

 
ForUm

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