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По состоянию на утро 7 августа в Украине выявлено 1453 инфицированных COVID-19, свидетельствуют данные СНБО.

Таким образом число заболевших возросло до 78 261 человека.

Выздоровел за сутки 531 человек, 33 – умерли.

6 августа число заболевших составило  – 1318, 5 августа - 1271; 4 августа сообщалось о 1061 новом случае заболевания COVID-19, 3 августа – о 990 инфицированных, 2 августа - о 1 112 новых заболевших; 1 августа было 1 172 новых инфицированных.
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