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В отеле «Минск» в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала «Настоящее Время» – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.Причина задержания на этот момент неизвестна, сообщает «Настоящее Время».

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего Времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы.

«Настоящее Время» уже несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.

Ирина Ромалийская – ведущая программы «Вечер», главной информационной программы Настоящего Времени.

Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на Настоящее Время в Праге.

Юрий Баранюк – собственный корреспондент Настоящего Времени в Санкт-Петербурге.
ForUm

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