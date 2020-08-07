Совет Национального банка Украины назначил заместителем председателя Национального банка Алексея Шабана.

На этой должности он будет отвечать за деятельность блока «Платежные системы и денежное обращение», сообщила пресс-служба регулятора.

Кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету председатель Нацбанка Кирилл Шевченко. «Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора. Уверен, он приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов и сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для украинцев», - прокомментировал он.

Алексей Шабан с февраля 2020 работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины.

До Нацбанка Шабан проработал более 24 лет в Приватбанке. С 2018 года он был членом правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса. С тех пор и до прихода в НБУ Алексей Шабан возглавлял направление розничного бизнеса Приватбанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.

Шабан в 1995 году окончил Национальную металлургическую академию Украины по специальности «Менеджмент предприятий».

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.