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Беларусь выдаст Украине задержанных под Минском бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в случае доказательства Киевом их причастности к преступлениям на Донбассе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Так, отвечая на вопрос, выдаст ли он российских наемников Украине, Лукашенко сказал: «Даже такого вопроса никогда у меня не стояло. И стоять, думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину».

Он подчеркнул, что страна, которая запрашивает экстрадицию подозреваемых, «должна доказать вину этих людей: что этот убил этого, что стреляли и так далее, и тому подобное». 

Приезд вагнеровцев в Беларусь Лукашенко назвал «недопустимым и отвратительным». «Особенно, если это происходит со стороны твоих родных друзей», – заключил он.
 

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Отмечалось, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».  

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников. 

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных боевиков.

По данным СМИ, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что пообещал выдать задержанных боевиков Украине.

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и РФ для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 
ForUm

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