По состоянию на 1 августа 2020 международные резервы Украины составили 28 802,4 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1%, сообщила пресс-служба регулятора.

Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1750,0 млн долл. США, в том числе 1128,7 млн долл. США - от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), 608,2 млн долл. США - от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1500,3 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 767,0 млн долл. США уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами;

во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому Нацбанк возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. Их объем в прошлом месяце составил 498,7 млн долл. США. В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Национальный банк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составил 130 млн долл. США;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406 300 000 долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.