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В порту «Пивденный» хранится аммиачная селитра объемом 9600 тонн на причалах №1,2 порта, сообщает Администрация морских портов Украины.

«Аммиачная селитра фасована в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований», - подчеркнули в АМПУ.

Администрация морского порта «Пивденный» опровергает информацию о якобы хранении под открытым небом 10 тыс. тонн аммиачной селитры.

«Перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов. Опасность представляет перегрузка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту Южный никогда не применялся», - отмечается в сообщении.

Также в АМПУ отметили, что на сайте издания «Думская» появилась новость со ссылкой на начальника Администрации морского порта Южный Максима Широкова.

«Широков не давал официальных комментариев по перевалке аммиачной селитры в порту ни одному из представителей СМИ. Администрация порта готова предоставить исчерпывающую информацию по этому вопросу средствам массовой информации», - подчеркнули в администрации.

Напомним, в связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей в морском порту города Бейрут Ливанской Республики, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить на безопасность хранения субъектами хозяйствования аммиачной селитры. 
ForUm

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