Отель «Дніпро» продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО «Смартленд».

Верховная Рада Украины назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 25 октября 2020 года. Центральная избирательная комиссия призывает Верховную Раду урегулировать проблемные вопросы законодательного обеспечения местных выборов в 2020 году.

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Оккупационная администрация в ОРДЛО не выпускает абитуриентов на контролируемую Украиной территорию для поступления в вузы, заявил журналист и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский.

По состоянию на утро 15 июля в Украине подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131человек выздоровел, 1427 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 147 человек.

Национальная Сорочинская ярмарка в этом году не состоится из-за угрозы пандемии коронавируса.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона нардепа из «Слуги народа» Максима Бужанского.

В Оболонском районе Киева сегодня ночью обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев направил обращение в Офис президента с требованием объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о «той стороне» на Донбассе.

13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование.

Вернули тело с временно оккупированной территории 15 июля.