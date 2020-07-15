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Отель «Дніпро» продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО «Смартленд».

Верховная Рада Украины назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 25 октября 2020 года. Центральная избирательная комиссия призывает Верховную Раду урегулировать проблемные вопросы законодательного обеспечения местных выборов в 2020 году. 

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Оккупационная администрация в ОРДЛО не выпускает абитуриентов на контролируемую Украиной территорию для поступления в вузы, заявил  журналист и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский.

По состоянию на утро 15 июля в Украине подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131человек  выздоровел, 1427 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев.  Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 147 человек. 

Национальная Сорочинская ярмарка в этом году не состоится из-за угрозы пандемии коронавируса. 

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона нардепа из «Слуги народа» Максима Бужанского. 

В Оболонском районе Киева сегодня ночью обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. 

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев направил обращение в Офис президента с требованием объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о «той стороне» на Донбассе.

13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование.

Вернули тело с временно оккупированной территории 15 июля.
ForUm

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