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Центральная избирательная комиссия призывает Верховную Раду урегулировать проблемные вопросы законодательного обеспечения местных выборов в 2020 году.

«Подготовка к местным выборам в Украине в 2020 году происходит в уникально сложных условиях с элементом правовой и организационной неопределенности. Это обусловлено принятием нового Избирательного кодекса Украины, которым предусмотрено, в частности, проведение местных выборов на основе новых избирательных систем, в условиях карантина и с непредсказуемостью эпидемиологической ситуации осенью, проблемами финансирования, незавершенностью реформы административно-территориального устройства и внесением изменений в Избирательный кодекс Украины», - сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, до сих пор остается проблемным правовой определенности в вопросах административно-территориальной и нормативно-правовой базы местных выборов 25 октября этого года, что создает ряд проблем организационного характера как для администраторов выборов, так и для потенциальных субъектов избирательного процесса.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (рег. № 3485), который находится на завершающей стадии рассмотрения Верховной Рады, хотя и содержит ряд инноваций, которые подвергаются критике, однако есть и много положительных изменений, устраняющих ряд правовых пробелов, противоречий, несогласованностей, которые совершенствуют правовое регулирование избирательного процесса, упрощают отдельные избирательные процедуры (особенно актуально в условиях применения довольно сложной в администрировании пропорциональной избирательной системы с открытыми списками на выборах в местные советы разного уровня и еще и на новой административно-территориальной основе).

Проект постановления о создании и ликвидации районов (рег. № 3650) фактически предусматривает значительное укрупнение районов, что будет существенно влиять на осуществление отдельных избирательных процедур при организации подготовки и проведения местных выборов. Так, например, в случае его принятия в состав ряда новых районов будут входить более 700 избирательных участков, а следовательно, соответствующие районные избирательные комиссии должны будут обеспечивать как образование соответствующего количества участковых комиссий, так и администрирование избирательного процесса на них. Такая нагрузка создает серьезные риски надлежащей организации избирательного процесса и требует соответствующей корректировки избирательного законодательства.

«Разсинхронизация принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесении изменений в Избирательный кодекс Украины могут вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам», - предупреждают в ЦИК.

Дальнейшее промедление с принятием законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (рег. № 3485) и вступлением его в силу может привести к невозможности совершения отдельных процедур, направленных на подготовку к местным выборам 25 октября 2020. Ведь, например, в соответствии с положениями указанного законопроекта представления кандидатур в Центральной избирательной комиссии для формирования территориальных избирательных комиссий продлится с 26 июля по 5 августа 2020 года.

Кроме того, в ЦИК обратили особое внимание, что в случае непринятия решения о создании новых районов крайне необходимо будет вносить коррективы, в частности, в избирательное законодательство, поскольку по решению правительства отдельные  общины принадлежат по действующему административно-территориальному устройству к разным районам, что повлечет значительные проблемы в проведении выборов в районные советы. Это приведет к неопределенности относительно образования округов, организации голосования, транспортировки избирательной документации, установления итогов и результатов голосования в таких общинах и районах.

«Учитывая изложенное, призываем Верховную Раду Украины как можно быстрее урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения в Украине местных выборов 25 октября 2020 года», - призвали в ЦИК.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 25 октября 2020 года.
ForUm

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