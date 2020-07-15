Отель «Дніпро» продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО «Смартленд».

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, который транслировал YouTube-канал ProZorro.Продажи, пишет Экономическая правда.

Аукцион завершился 15 июля в 16:52.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на «добродетельность» средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова «Дніпро» (Dnipro).

Гостиница «Дніпро» выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

В торгах приняли участие 29 компаний.

4-звездочный отель «Дніпро» расположен в центре Киева на Европейской площади.

Общая площадь - 12 829 кв м. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаже и подвал. Также отелем гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО «Днепр» на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Победитель аукциона - ООО «Смартленд». Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.

Согласно реестру, размер уставного капитала компании - 11 302 000,00 грн.

Виды деятельности ООО «Смартленд»: основной - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, другие:

Складское хозяйство

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта

Деятельность в сфере права

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Основатели компании - Максим Терещук (17,71%, размер взноса в уставный фонд - 2 млн грн) и ООО «АЙС ТАУН» (82,28%, размер взноса в уставный фонд - 9,3 млн грн).

Конечный бенефициар - ООО «АЙС ТАУН», основатель - Игунин Алексей Александрович.

Основний вид деятельности ООО «АЙС ТАУН» - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.