Оккупационная администрация в ОРДЛО не выпускает абитуриентов на контролируемую Украиной территорию для поступления в ВУЗы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский.

«На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский ВУЗ - это шанс покинуть гетто. Но после того как Украина отменила ВНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина», – написал он.

По словам Казанского, сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб ДНР". А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории. «Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских ВУЗах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР". Как видите, в ОРДЛО действительно немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. И бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи», – подчеркнул он.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №3734, который позволит абитуриентам из ОРДЛО поступать в высшие учебные заведения без ВНО.

10 июля документ подписал президент.