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В Оболонском районе Киева сегодня ночью обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом сообщает  УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Да, мы официально подтверждаем гибель нашего сотрудника», - заявили в ведомстве, добавив, что погибший занимался делами, которые касались вопросов нацбезопасности Украины.

Также в пресс-службе СБУ отметили, что расследовать уголовное производство по факту смерти их сотрудника будет полиция. В свою очередь в полиции Киева уточнили, что тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на улице Иорданской около 2 часов ночи. «Есть информация, что на улице Иорданской найдено тело мужчины, его направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти», - отметили в Отделе коммуникации столичной полиции.

 
ForUm

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