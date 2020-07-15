Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев направил обращение в Офис президента с требованием объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о «той стороне» на Донбассе.

«Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить - что такое «та сторона» и ответить на другие вопросы моего обращения», - написал он в Facebook.

Арьев в обращении просит объяснить, что имеют в виду в Офисе президента, указывая в пресс-релизе «та сторона», кто управляет «незаконными группировками» на Донбассе, о каких «криминальных анклавах» идет речь, а также какая страна или институция совершила нападение на военных.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.