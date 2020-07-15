также в разделеПолитика
Стефанишина: Украина точно станет членом ЕС 16
Рада сняла с рассмотрения вопрос о сокращении количества районов 20
Рада назначила местные выборы на 25 октября 34
Нардепы решили изменить график пленарных заседаний 25
Путин снова собрался в оккупированный Крым 30
Медведчук: В Украине стартовало уголовное расследование деятельности биолабораторий США 57
Чаплыга: Зеленский второй раз наступает на грабли, озвучивая угрозы в адрес Медведчука 69
Языковой омбудсмен призвал снять с рассмотрения скандальный законопроект Бужанского 73
Часть «слуг народа» выступили против «языкового» закона Бужанского 65
Зеленский пообещал МВФ назначить главу НБУ до конца недели 22
Зеленский разрешил передать ВАКС здание ГП «Антонов» 71
Зеленский отреагировал на убийство военного медика на Донбассе 52
Медведчук и Волошин приняли участие в международном круглом столе, посвященном безопасности в период пандемии 25
Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе 43
Молчанов: Евросоюз не видит альтернативы Минским соглашениям и мирным инициативам Виктора Медведчука 58
Пилецкая: Медведчук стратегически переиграл своего политического оппонента Владимира Зеленского 192
Маас: Восстановление отношений с РФ зависит от решения в Украине 23
Украина настаивает на невмешательстве во внутренние дела Сербии 24

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев направил обращение в Офис президента с требованием объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о «той стороне» на Донбассе.

«Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить - что такое «та сторона» и ответить на другие вопросы моего обращения», - написал он в Facebook.

Арьев в обращении просит объяснить, что имеют в виду в Офисе президента, указывая в пресс-релизе «та сторона», кто управляет «незаконными группировками» на Донбассе, о каких «криминальных анклавах» идет речь, а также какая страна или институция совершила нападение на военных.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
30
Теги