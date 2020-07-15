Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона нардепа из «Слуги народа» Максима Бужанского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Как уполномоченный по защите государственного языка, на которого закон возлагает задачу защищать украинский язык как государственный, отстаивать права граждан на получение услуг на государственном языке, устранять препятствия и ограничения в пользовании государственным языком, обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языке в учебных заведениях» (№2362)», – отметил он.

По словам Креминя, этот законопроект, внесенный Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе.

«Во-первых, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы наши дети с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке. Принятие законопроекта 2362 лишит школьников такой возможности, а следовательно, поставит их в заведомо худшие условия в реализации индивидуальной образовательной или профессиональной траектории», – подчеркнул он.

Во-вторых, по словам языкового омбудсмена, проект позволяет и после 2023 преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%). В-третьих, во всех школах Украины можно будет преподавать «один или несколько предметов», в том числе, на русском языке.

«Утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Ведь Закон Украины «Об образовании», языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном суде, решением Конституционного суда №10-р/2019 от 16 июля 2019 признан соответствующим Конституции Украины», – подчеркнул Креминь.

Он также подчеркнул, что Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект №2362, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует только срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен. «И это при тех непростых эпидемиологических условиях, когда есть немалые шансы начать новый 2020-2021 учебный год соискателям образования дистанционно, а не в школьных классах», – написал Креминь.

«Важно, что и профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, несмотря на очевидные риски, аналогично рекомендовал отклонить этот законопроект. Известие о намерении Верховной Рады рассмотреть законопроект №2362 на пленарном заседании уже вызвало общественные реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям. Верю, что народные депутаты Украины проявят политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект №2362 и в дальнейшем будут воздерживаться от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка», – подытожил он.

Напомним, 13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

Нардеп от «Европейской Солидарности» Владимир Вятрович призвал украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля против рассмотрения языкового закона нардепа из «Слуги народа» Максима Бужанского.

Часть нардепов из «Слуги народа» выступили против «языкового» закона Бужанского.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.