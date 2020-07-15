Национальная Сорочинская ярмарка в этом году не состоится из-за угрозы пандемии коронавируса. Об этом сообщает организатор мероприятия.

«Организатор Национальной Сорочинской ярмарки - ООО «Сорочинская ярмарка» информирует потенциальных участников и гостей о том, что нами принято решение о непроведение нынешней Сорочинской ярмарки именно в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, «политика двойных стандартов относительно Национальной Сорочинской ярмарки продолжается». «Поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем», – подчеркивает организатор.

«Мы не позволим отдельным деструктивным силам, которые начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение событий «новосанжарского синдрома» в селе Большие Сорочинцы повредить имиджу мероприятия, имеющего многовековую историю и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года. Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие - тем самым сплачивали Украины вокруг ее истории, культуры и традиций, а многим из них именно ярмарка давал возможность кормить свои семьи», – сказано в сообщенит.