также в разделеСтолица
Более 62% умерших от коронавируса в Киеве - люди старше 65 лет 7
В Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ 19
Виновника смертельного ДТП под Киевом семь раз привлекали за «пьяное» вождение 26
В Киеве капитально отремонтируют еще один парк 17
Госпродпотребслужба: Киев может находиться на карантине еще полтора года 88
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 112 человек 56
На киевских пляжах пока можно только загорать 21
Задержан подозреваемый в убийстве священника в Киеве 23
Полиция задержала вандалов, повредивших «Замок Ричарда» в Киеве 29
В Киеве за выходные оштрафовали 28 ночных клубов 14
Киев не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте 14
Коронавирус подтвердили еще у 56 киевлян 27
В Киеве в ДТП погибли 4 человека 36
Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии киевского ВУЗа 88
Под Киевом в ночном клубе более 500 посетителей были без масок 12
В Киеве горела свалка 17
На Броварском проспекте в Киеве ограничат движение 20
Киев может ужесточить карантин 36

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 147 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 147 больных. Это – самое большое число за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и пять девочек от одного года до 16. также 73 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и трое мальчиков - от двух до шести лет. Заболели в том числе и шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27, Дарницком - 22, Деснянском - 21 случай», - сказал Кличко.

Напомним, 13 июля в Киеве обнаружили заболевание коронавирусом у 112 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги