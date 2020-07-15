также в разделеОбщество
Назначен новый глава Гослесагентства
Украинцам упростили путешествия в Египет и Албанию 9
В Украине будут платить компенсации пострадавшим от насилия 16
Укрзализныця возобновила курсирование почти половины поездов 10
Оккупанты на въезде в Крым будут требовать ПЦР-тест на COVID-19 14
Эпидемиолог: В октябре COVID-19 может превратиться в обычную вирусную инфекцию 25
Ученым удалось полностью «расшифровать» человеческую Х-хромосому 18
Минздрав смягчит условия отнесения стран к «красной зоне» 49
В ВСУ за сутки коронавирусом заболели 14 человек 14
На Днепропетровщине усилили карантин 25
Детей не будут пускать в школы при температуре выше 37,2 44
Венгрия ограничивает въезд для украинцев 35
В Черное море вошла группа кораблей НАТО 121
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19 133
В Украину вернули известную картину, украденную нацистами 25
Оккупанты не выпускают абитуриентов для поступления в украинские вузы 76
Степанов: Карантин продлят еще на месяц 68
Из-за коронавируса Сорочинскую ярмарку отменили 15

Сегодня, 15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

«Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя», - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
49
Теги