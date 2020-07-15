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Верховная Рада Украины назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 25 октября 2020 года, сообщает пресс-служба ВР.

Соответствующий проект постановления №3809 поддержали 326 народных депутатов.

Пунктом 2 постановления установлено, что «выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся».

Пунктом 3 постановления предусмотрено, что «в связи с невозможностью обеспечения представительством общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся».

Пунктом 4 постановления предусмотрено, что «выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые не были назначены в соответствии с пунктами 2 и 3 этого постановления, будут назначены в установленном отдельными законами порядке и сроки, в условиях: прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановление полного контроля Украины за государственной границей Украины; разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Согласно пункту 5 постановления «очередные местные выборы не проводятся, в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года».

Пунктом 6 постановления Кабинету Министров Украины поручено:

1) принять в пределах полномочий меры по обеспечению финансирования местных выборов 25 октября 2020 за счет средств государственного бюджета Украины;

2) совместно с Центральной избирательной комиссией разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, при проведении местных выборов 25 октября 2020 года с учетом избирательных процедур и требований Избирательного кодекса Украины;

3) осуществить расчет и предусмотреть расходы на обеспечение мероприятий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта»;

Пунктом 7 постановления поручено Центральной избирательной комиссии в установленном законодательством Украины порядке принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств государственного бюджета Украины.

Постановление принято с учетом предложений комитета и необходимыми технико-юридическими правками.
ForUm

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