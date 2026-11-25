В Україні в середу, 25 листопада, буде хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий сніг, впродовж доби від 3° морозу до 3° тепла, в Карпатах до 9° морозу. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"25 листопада в Україні майже однорідну погоду зумовлюватиме тилова частина активного циклону з центром поблизу воронежа. Тиск зростатиме. Рвучкий вітер з північного заходу та заходу поширюватиме холодне повітря, проте майже суцільна хмарність вночі захищатиме його від сильнішого охолодження, а вдень перешкоджатиме прогріванню, тому температура мало змінюватиметься впродовж доби", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, в Україні, крім півдня, місцями невеликий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 1-6° тепла; в Карпатах впродовж доби 4-9° морозу.

У Києві та області 25 листопада місцями очікується невеликий сніг. Уночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі та вдень близько 0°, на Київщині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.