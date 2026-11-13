У Москві підірвали автомобіль із колишнім помічником Азарова

У районі Чертаново на Кіровоградській вулиці під час руху вибухнув позашляховик Toyota, за кермом якого перебував російський пропагандист і колишній помічником експрем'єра-втікача Миколи Азарова Сергій Заворотний.

Вибух стався, коли машина проїхала близько 200 метрів після виїзду з двору, повідомляє УП.

Вибуховою хвилею водія викинуло з салону на проїжджу частину дороги.

Під водійське сидіння заклали саморобний вибуховий пристрій, який здетонував під час руху автомобіля

72-річний Заворотний вижив. Медики доправили його до лікарні з осколковими пораненнями грудей, спини та серйозними ушкодженнями ніг.



Заворотний – російський публіцист і кандидат історичних наук, який раніше працював у Держдумі РФ. Під час прем'єрства Миколи Азарова в Україні був його радником, а після втечі Азарова до Москви супроводжував створення у липні 2015 року так званого "Комітету порятунку України".



У 5-му томі звіту Спеціального комітету з розвідки Сенату США щодо втручання Росії у вибори президента США 2016 року вказується, що Заворотний є офіцером Служби зовнішньої розвідки РФ, залученим до операцій впливу.



Заворотний роками підтримував політику Кремля та тиражував антиукраїнські наративи. Він публічно називав Революцію Гідності "державним переворотом", звинувачував країни Заходу в "зовнішньому управлінні" Україною, керував пропагандистським ресурсом "Антифашист" і був співавтором українофобської книги про події 2014 року.

Фото: Exilenova+.