Українські олійні заводи зупиняються один за одним на тлі загрози нових російських ударів

Українські виробники соняшникової олії та іншої харчової продукції продовжують зупиняти підприємства через російські атаки, загрозу нових ударів і перебої з електропостачанням. До компаній, які вже призупинили роботу або переробку сировини, приєдналася корпорація «Королівський смак».

Про вимушене припинення виробництва, закупівлі всіх видів олійних культур і скорочення персоналу повідомив директор зі зв'язків із громадськістю та комунікації компанії Геннадій Тертичний у Facebook.

За його словами, через постійні перебої з електроенергією підприємство не може підтримувати стабільний виробничий цикл. Додатковим чинником стала загроза ракетних і дронових атак, яка створює ризики для безпеки працівників.

Наразі компанія завершує відвантаження вже виготовленої продукції та зупиняє виробничі процеси.

ПП «Віктор і К», яке працює під брендом «Королівський смак», виробляє соняшникову олію, майонез, соуси, гірчицю, консерви та інші харчові продукти.

Зупинка підприємства відбувається на тлі повідомлень про підготовку Росією нових ударів по українській харчовій промисловості. Раніше цього тижня «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомило, що російські війська планують атакувати об'єкти зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Серед потенційних цілей — елеватори, склади, підприємства з виробництва рослинних олій, молокозаводи, м'ясокомбінати та птахофабрики.

Останніми днями про зупинку або призупинення роботи повідомили й інші великі гравці українського агропромислового ринку.

10 листопада російські безпілотники атакували Ніжинський жиркомбінат. Унаслідок серії ударів підприємство зазнало значних пошкоджень майна та виробничої інфраструктури й було змушене зупинити роботу.

12 листопада найбільший український виробник та експортер соняшникової олії агрохолдинг «Кернел» ухвалив рішення про повну технологічну зупинку всіх олійноекстракційних заводів і припинення закупівлі насіння. Компанія пояснила це масованими російськими атаками на підприємства харчової промисловості.

Того ж дня «Дельта Вілмар Україна» зупинила всі виробничі потужності в Одеській області. Серед причин компанія назвала складну безпекову ситуацію, постійні аварійні відключення електроенергії та необхідність захистити персонал.

Із 13 листопада закупівлю та переробку соняшнику призупинило одеське підприємство «Потоки». Рішення пов'язане з перебоями електропостачання, безпековими ризиками та потребою відновити потужності після попередніх обстрілів.

За даними YouControl, фінансові показники ПП «Віктор і К» за січень-вересень 2026 року демонстрували зростання виручки на 48,7% — до 8,74 млрд грн. Водночас чистий прибуток підприємства за цей період скоротився у 2,1 раза — до 201,8 млн грн.