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Європейці будуть присутні на наступній зустрічі команд, - Віткофф

Європейці будуть присутні на наступній зустрічі команд, - Віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що наступна зустріч переговорних команд в рамках зусиль із припинення війни вже запланована.

Він заявив про хорошу і позитивну зустріч в Абу-Дабі. За його словами, вдалося досягти певних позитивних результатів, повідомляє "Європейська правда".

"У нас запланована ще одна зустріч, і ми докладемо максимум зусиль, щоб досягти поставленої мети", – сказав Віткофф.

Президент Володимир Зеленський заявив, що американській стороні вдалося домогтися залучення європейців до переговорного процесу.

"Наступного разу Європа буде присутня під час переговорів, не окремо, а матиме окремий голос. Це важливо для нас, оскільки війна в Європі", – уточнив він.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнаЄвропавійнаЗеленськийВіткофф
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