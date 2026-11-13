Німеччина обов’язково братиме участь у мирних переговорах щодо України – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на неформальному саміт ЄС у Дубліні заявив, що його країна буде "гарантованим" учасником майбутніх мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни. Про це він сказав у Дубліні, передає n-tv.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна обов’язково братиме участь у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це він сказав на неформальному саміті ЄС у Дубліні.

За словами Мерца, перші переговори за участю представників Європи планують провести вже найближчими тижнями.

«Конкретні мирні переговори, на яких буде представлена Європа, планується провести вперше в найближчі тижні», — зазначив канцлер.

Він припустив, що до них долучаться європейські країни, представники яких брали участь у переговорах в Абу-Дабі.

«Німеччина є гарантованим учасником; це абсолютно очевидно», — додав Мерц.

ForUA нагадує, що країни Євросоюзу досі не визначилися, хто має представляти Європу на переговорах щодо завершення війни в Україні. Серед лідерів ЄС виникли розбіжності щодо кандидатури переговорника та формату участі європейських держав.