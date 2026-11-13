У Парижі арештували особняк екснардепа Жеваго за 40 млн доларів

Французькі правоохоронці наклали арешт на особняк у Парижі вартістю 40 млн доларів США, який належить українському бізнесмену та екснардепу Костянтину Жеваго.

Зробили це на запит українського Офісу Генпрокурора в межах справи про розтрату коштів банку “Фінанси та Кредит”, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, організував схему розтрати 113 млн доларів США. Потім ці кошти легалізували через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

В березні цього року Жеваго вручили повідомлення про підозру.