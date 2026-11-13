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Війна

У Рівному ворожий дрон атакував багатоповерхівку: постраждалих

У Рівному ворожий дрон атакував багатоповерхівку: постраждалих

У ніч на 13 листопада російські війська за допомогою безпілотника завдали удару по багатоповерховому будинку в Рівному.

"Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника. Загорання сталося у двох квартирах", - сказав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Усі служби на місці. Міська влада готує відселення людей, додав він.

Поранено шестеро людей, з них двоє діти.

Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, планують розпочати вже зранку.

Фото: Рівненська ОВА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілРівнеокупанти
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