У Рівному ворожий дрон атакував багатоповерхівку: постраждалих

У ніч на 13 листопада російські війська за допомогою безпілотника завдали удару по багатоповерховому будинку в Рівному.

"Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника. Загорання сталося у двох квартирах", - сказав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Усі служби на місці. Міська влада готує відселення людей, додав він.

Поранено шестеро людей, з них двоє діти.

Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, планують розпочати вже зранку.

Фото: Рівненська ОВА.