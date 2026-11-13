Обмеження в роботі Starshield: Зеленський доручив посилити контакти зі США

Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради заявив, що вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості Starshield. Про це Зеленський повідомляє у Фейсбуці.

Міністр оборони України та головнокомандувач ЗСУ доповіли по комунікації з американською стороною щодо питання про швидкість Starshield.

«На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних «Шахедів». Чітких пояснень досі немає. Доручив МЗС України та міністру оборони України активніше контактувати з Держдепом, Пентагоном і компанією SpaceX для отримання роз’яснень та виправлення ситуації», - підкреслив Зеленський.

Були також доручення командувачу Повітряних сил, прем’єр-міністру та міністру аграрної політики щодо забезпечення засобами ППО й оновлення роботи мобільних вогневих груп для захисту визначених обʼєктів аграрної промисловості.

«Готуємо зараз нові оборонні пакети для України. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто працює справді оперативно», - додав Зеленський.