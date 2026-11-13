Кушнер запевняє, що домовленості про безпеку в Європі враховуватимуть позицію України

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що будь-які домовленості щодо післявоєнної європейської архітектури безпеки враховуватимуть безпекові занепокоєння України.

Після кількаденних перемовин з українською і російською командами та зустрічами з Путіним та українським президентом Кушнер заявив, що обидві сторони погодилися розширити наступний раунд переговорів, включивши до нього європейців.

"Це дозволить нам розглянути ширші питання щодо післявоєнних домовленостей щодо європейської безпеки поряд із територіальними питаннями між Україною та Росією", – заявив він.

Кушнер запевнив Зеленського, що жодні ширші європейські домовленості щодо безпеки не будуть укладені без врахування занепокоєнь України щодо безпеки.

Угода про післявоєнну архітектуру безпеки Європи не буде ухвалена до досягнення всеосяжного договору про мир в Україні.

"Ми почнемо паралельно обговорювати ці взаємопов’язані питання, виходячи з того, що, окрім гуманітарних заходів, жодне рішення не буде ухвалено до досягнення всеосяжної угоди", – написав Кушнер.

Він висловив сподівання, що сторони найближчим часом зможуть оголосити графік подальших переговорів.

Фото: ОП.