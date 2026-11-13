Україна пропонує Чехії спільну дронову ініціативу, – Бабиш

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем йшлося про можливість придбання Україною додаткових чеських літаків L-39NG та спільні проєкти у сфері безпілотників.

Про це Бабіш розповів журналістам на полях неформального саміту ЄС у Дубліні, коментуючи свою зустріч із Зеленським, яка відбулась напередодні, передає Ukrinform.

За словами чеського прем'єра, однією з головних тем стала зацікавленість української сторони в придбанні літаків L-39NG виробництва чеської компанії Aero Vodochody.

«Президент Зеленський зацікавлений у придбанні ще літаків L-39NG. Хочу окремо наголосити: це комерційний продаж від приватної компанії. Україна платить за них сама на загальних підставах, тобто жодних коштів із нашого державного бюджету на це не витрачається», - зазначив Бабіш.

Він також повідомив про пропозицію української сторони започаткувати спільну ініціативу у сфері безпілотників. За його словами, для опрацювання цієї ідеї необхідно залучити військових, які мають визначити конкретні параметри можливої співпраці.

«Армія повинна з'ясувати деталі переговорів, адже українці сьогодні в дронах та технологіях є найкращими. Ми чекаємо на конкретну пропозицію, як це може працювати», - сказав прем'єр Чехії.

Окремо Бабіш розповів про результати нещодавньої економічної місії чеської делегації до України на чолі з першим віцепрем'єр-міністром - міністром промисловості та торгівлі Карелом Гавлічеком. До неї долучилися представники близько 50 чеських компаній.

За словами Бабіша, одним із перспективних напрямів співпраці є енергетика. Українська сторона зацікавлена в постачанні чеських турбін компанії Škoda JS, які можуть бути використані для відновлення енергетичної інфраструктури.

Ще один напрям — газовидобування. Одна з чеських компаній зацікавлена в отриманні ліцензії на видобуток газу в Україні.

«Ми хочемо брати участь у відновленні України, і візит Гавлічека разом із представниками 50 наших підприємств був успішним», - наголосив Бабіш.

Він додав, що Чехія зацікавлена не лише у продажу своєї продукції Україні, а й у розвитку ширшої економічної співпраці та участі чеського бізнесу у відбудові країни. Бабіш переконаний у необхідності «справжнього плану Маршалла для відновлення України».

Як повідомлялось, Зеленський після зустрічі з Бабішем повідомив, що сторони обговорили економічну співпрацю та європейську інтеграцію України. Він також поінформував Бабіша про наслідки російських ударів по українській інфраструктурі та логістиці й потреби відновлення. Президент подякував Чехії за рішення підтримати українську залізницю постачанням локомотивів і позитивно оцінив результати візиту чеської бізнес-делегації, висловивши зацікавленість у пошуку нових форматів співпраці й підтримки.

Напередодні міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка в інтерв'ю Чеському телебаченню заявив, що Чехія готова сприяти пріоритетному виробництву та постачанню Україні літаків L-39 Skyfox чеського виробника Aero Vodochody. Фінансування закупівлі перших чотирьох літаків уже забезпечене, вони можуть бути поставлені наступного року; для придбання решти 12 Прага звернулася до міжнародних партнерів (ці машини можуть бути передані в 2028-му). Наразі Прага, за словами дипломата, очікує на отримання експортних ліцензій від партнерів на окремі компоненти та авіоніку, зокрема з Бельгії, Франції та США.