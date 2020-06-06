Адвокаты пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Игорь Головань.

Адвокат пояснил, что Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, представленных после проведения Госбюро расследований следственных действий в музее Гончара, где была выставка картин из семейной коллекции Порошенко.

Головань отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владение лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис генерального прокурора получил еще 3 июня.

«Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генерального прокурора в суде», — пояснил адвокат.

Кроме того, по его словам, в суд отправлено заявление об отводе следователей ГБР, «которые осуществляли незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей чете Порошенко».

Головань также сообщил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

«Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении определения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины», — написал адвокат.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат отрицает этот факт.

В ГБР же настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко.

Порошенко повторно вызывали на допрос на 29 мая, но он не явился.

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в Государственном бюро расследований на 10 июня в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.