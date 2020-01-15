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Кабмин начнет публиковать информацию обо всех доходах министров на своем сайте. 

Накануне заседания фракции «Слуги народа», куда вызвали министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривни, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента. 

В результате комплексной методики правительство установило численность населения в Украине. 

Офис генпрокурора Украины просит Иран передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета рейса PS752. Позже украинская сторона направила второй запрос о международно-правовой помощи в Иран с просьбой получить доступ к «черным ящикам» сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета и о возможности украинским экспертам участвовать в их расшифровке, но пока не получила ответа. 

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что РФ могла нарушить санкции, продав Ирану ракеты, которыми сбили PS752. По его мнению, созывать Совбез ООН из-за сбития самолета МАУ нет необходимости.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о задержании лица, считающегося автором видеоролика с попаданием ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины», сбитый на прошлой неделе под Тегераном.

Правительство выплатит семьям 11 погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи. 

Кабинет Министров Украины на своем заседании назначил Александра Новикова председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из семи лиц, которых  правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевои и покушение на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Президент Зеленский заявил, что украинская сторона определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

Правительство РФ подало в отставку. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

 
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