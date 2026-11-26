Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро на четвер, 26 листопада. Гривня зміцнилася щодо обох основних іноземних валют.

Згідно НБУ, офіційний курс долара встановлено на рівні 45,27 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 8 копійок.

Євро також втратив 8 копійок. Його офіційний курс на 26 листопада становить 49,53 грн.

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара перебували на рівні 45,25–45,28 грн/дол., а до євро – 49,52–49,54 грн/євро.

Таким чином, гривня продовжила зміцнюватися щодо долара та євро.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.