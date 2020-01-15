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Накануне заседания фракции «Слуги народа», куда вызвали министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривни, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента. Об этом сообщает издание Страна.ua.

На видео, опубликованном на YouTube-канале «Как обмануть президента», во время разговора стороны Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривня сильно укрепилась», - заявляет Гончарук.

Премьер говорит, что гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что «сильный президент». «У него нет в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить», - сказал премьер.

«Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там», - Гончарук продолжал объяснять собравшимся, как «просвещать» Зеленского.

«И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций (речь о спекуляциях ОВГЗ, которым приписывают резкое укрепление гривни, - ред.). Она попадает в голову потому, что там есть туман», - уточнил Гончарук.

«Я полный профан в экономике - я юрист по образованию. Но что я понимаю? Есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику», - сказал премьер.

«Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась», - заявил Гончарук, давая понять, что вариант «как бы развивать экономику» не рассматривается.

Напомним, 29 августа 2019 Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства.
ForUm

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