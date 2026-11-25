Якщо двоє людей приймають душ один за одним, спочатку порахуйте, скільки теплої води йде за ці два рази. Потім у добірці техніки на Чорну п’ятницю можна відібрати бойлери й перевірити, який запас змішаної води вказує виробник кожної моделі.

Скільки води йде на два душі у вашій квартирі

Для заміру знадобляться відро або глечик із позначкою об’єму й таймер на телефоні. Увімкніть душ, відрегулюйте температуру та напір так, як робите щовечора. Підставте ємність під лійку й засічіть, за скільки секунд вода дійде до позначки. Якщо чотири літри набралися за пів хвилини, за хвилину з лійки витікає вісім літрів.

Тепер порахуйте хвилини, протягом яких тече вода. Якщо закриваєте кран, поки намилюєтесь, відніміть цю перерву. Скажімо, у вас обох вода тече по шість хвилин. Тоді за вечір на душ піде 8 л/хв × (6 хв + 6 хв) = 96 л змішаної води. У цьому прикладі кран на кухні закритий, а температура води з лійки близька до 40 °C.

У Журналі ВЕНКОН у матеріалі про вибір бойлера, який перевірив технічний експерт Сергій Кудина, радять врахувати, де в оселі одночасно користуються гарячою водою. Якщо ви миєте посуд, поки хтось приймає душ, і обидва крани живить один бойлер, додайте до розрахунку й витрату на кухні.

Корисно повторити замір із тим, хто приймає душ другим. Якщо він перемикає лійку на інший режим або сильніше відкриває кран, його витрата за хвилину теж зміниться. У такому разі порахуйте літри для кожного окремо й додайте результати. Навіть за однакового напору дві додаткові хвилини під душем у нашому прикладі додають 16 літрів до вечірньої потреби.

Де в паспорті бойлера шукати запас води для душу

Чи потрібен для цих 96 літрів бойлер із баком на 100 літрів? Меншого також може вистачити. У баку зберігається нагріта вода, а в змішувачі до неї додається холодна. Тому з повністю нагрітого бака можна отримати більший об’єм води комфортної температури, ніж зазначено в назві моделі.

У технічному паспорті знайдіть рядок V40. Він показує, скільки літрів змішаної води температурою 40 °C дає повністю нагрітий водонагрівач за умов випробування. Це зручний орієнтир для порівняння. У квартирі результат залежатиме, зокрема, від температури холодної води на вході й того, до якої температури встиг нагрітися бак. Якщо в картці є лише напис «80 л», попросіть у продавця значення V40 для конкретної модифікації.

Щоб знайти характеристики саме того бойлера, який ви розглядаєте, введіть повний код моделі в пошуку на головній сторінці ВЕНКОН. З картки товару випишіть об’єм бака й час нагрівання, а в документації виробника перевірте, за яких умов отримано ці значення.

Коли вирішує запас води, а коли — час нагрівання

Візьмімо два умовні бойлери, для яких V40 визначили за однакових умов. Обидва повністю нагрілися до першого душу. У родини з нашого прикладу на вечір заплановано два душі поспіль із загальною витратою 96 літрів. Для першої оцінки порахуємо, скільки води буде в запасі без урахування догрівання.

Умовна модель Запас води при 40 °C Чи вистачає на два душі А 85 л Бракує 11 л. Якщо хочете зберегти звичний напір і тривалість душу, варто розглянути більший запас. Б 110 л Залишається 14 л. За напору 8 л/хв це трохи менше ніж дві додаткові хвилини під душем.

Якщо один із вас приймає душ після роботи, а другий перед сном, бойлер матиме час знову нагріти частину води. Тоді варто зіставити й паспортний час нагрівання двох моделей. Подивіться, від якої початкової температури до якої кінцевої виробник нагрівав воду та яку потужність указав для цього режиму. Якщо в одного бойлера час наведено для нагрівання на 25 градусів, а в іншого — на 45, самі цифри в хвилинах мало що скажуть про те, який із них швидше відновить ваш вечірній запас.

Після короткого душу частина гарячої води лишається в баку. Тому паспортні дві години на повне нагрівання, якщо саме стільки зазначив виробник, ще не означають двогодинної черги до ванної. Перед замовленням запишіть поруч три числа: вашу витрату за вечір і V40 двох обраних моделей. Так ви побачите, які бойлери підходять для звичного вечора у вашій квартирі й між якими пропозиціями справді варто порівнювати ціну.