Кабинет министров РФ подал в отставку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с правительство, передает ТАСС.
Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции подать в отставку правительству в действующем составе.
«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», – заявил Медведев.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров.
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