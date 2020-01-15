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Кабинет Министров Украины начнет публично публиковать информацию обо всех доходах министров на своем сайте. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 15 января, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает hromadske.

«Мы решили сделать очень простую штуку: мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши чиновники. На сайте Кабинета министров будет ежемесячно публиковаться тот доход, который получают министры, их заместители, для того, чтобы не было этой игры, когда СМИ спросили, мы ответили и бурлит постоянно дискуссия», — сообщил Дубилет.

Он отметил, что доходы министров будут являться также показателями эффективности работы министров. Именно от выполнения этих показателей и будет зависеть уровень доходов.

По словам Дубилета, средняя зарплата главы украинского правительства за 4 отработанных месяца составила 61 тыс. грн ($2,5 тыс.), а зарплата министра культуры Владимира Бородянского составляет 37,8 тыс. грн ($1,5 тыс.), хотя в декабре он получил 91 тыс. грн ($3,7 тыс.). По данным Госстата, в ноябре 2019 года средняя зарплата в Украине составляла 10679 грн в месяц.

Отметим, что накануне СМИ распространили информацию о заработных платах министров, из-за чего депутаты Верховной Рады вызвали министров для доклада о доходах министров во время часа вопросов к правительству 17 января.
ForUm

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